A magyar származású humoristáról röviden: nagyapja magyar zsidó volt, aki Mexikóba emigrált, majd feleségül vett egy katolikus nőt, Louis CK szülei a Harward egyetemen ismerkedtek meg, 7 éves koráig élt Mexikóvárosban, Magyarországon, Budapesten pedig életében akkor járt először, amikor 2016-ban fellépett. Volt egy emlékezetes botránya, amikor 2017-ben több nő is szexuális zaklatással vádolta meg a humoristát. Louis CK elismerte, hogy vádak igazak, majd elnézést kért és visszavonult. A botrány miatt nem mutatták be a filmjét, valamint egyes stand-up estjeit és más műsorait is törölték egyes streaming kínálatokból.

Egy évvel a botrány kirobbanása után már színpadra állt, 2019-ben pedig konkrétan vissza is tért. Akkor is járt Magyarországon, majd szinte az itt elhangzottak fel is kerültek a honlapjára, egy új comedy special formájában, ami a Sincerely Louis CK címet kapta.

Most újabb turnéra indul, és 2022-ben Európába is ellátogat az új poénjaival. Bukarest és Kijev már megtalálható a listán, de magyarországi helyszín egyelőre nincs. Ahogy az lenni szokott, ez még változhat, és, ha a legutóbbi két turnén útba tudta ejteni hazánkat, akkor talán most se fog kivételt tenni.

(NYPOST)