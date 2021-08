Megszokhattuk, hogy a popkulturális termékek fölött az évtizedek alatt eljár az idő, és egykor népszerű filmekről, sorozatokról derül ki, hogy manapság már szóba se jöhetne bizonyos poénok, karakterek bemutatása. Most a Halló, halló!-t is utolérte a sorsa, ami nem is lenne meglepő egy olyan,

meleg nácikkal,

félbolond francia ellenállókkal

és szexőrült pincérnőkkel

megspékelt sorozat esetében, amelynek cselekménye egy „Bukott Madonna a nagy didikkel” című festmény körül forog.

Ami viszont meglepő, hogy az 1982 és 1992 között futott BBC-sorozat epizódjai elé nem a fenti rizikófaktorok miatt tesz figyelmeztetést egy streamingszolgáltató, hanem

a szereplők akcentusa miatt.

Az angol széria alkotói ellenállhatatlan humorforrásként tekintettek a színészek francia és német nyelvi mutatványaira, amelynek egyik eklatáns példája Crabtree biztos úr, a francia rendőr álcájába bújtatott brit ügynök, aki mindig harsány Good Moaning (a magyar változatban „jó reggelit”) köszöntéssel nyitja a jeleneteit.

A BritBox nevű brit streamingszolgáltató szerint azonban ez már feszegeti a határokat, ezért a Halló, halló! epizódjai előtt egy figyelmeztető szöveget jelenítenek meg, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy a széria nyelvezetét néhányan sértőnek találhatják.