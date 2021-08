Fotó: youtube / hulu

Kijött a Nagy Katalin című sorozat második évadának előzetese, ami továbbra sem finomkodik az orosz cárnő ismert történetének szatirikus megjelenítését illetően. A kedvenc című film alkotóitól megszokott humor itt is jelen lesz, amint az látszik abból, hogy Katalin elég látványosan gömbölyödő pocakkal is valami rövidet iszik. De az is beszédes, hogy amikor férje feldobja, hogy akár szexelehetnének is, Nagy Katalin inkább választaná a fulladásos halált egy egészben lenyelt csirkecsonttól.

Premier november 19-én, remélhetőleg az első évadhoz hasonlóan ezt is adni fogja majd az HBO GO Magyarországon.