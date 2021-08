Fotó: Ian MacNicol / Getty Images Hungary

Elsőnek lenni a legjobb. Lecsúszni az első helyről meg elég fájdalmas tud lenni. Hiába mondják azt, hogy szépen csillog az ezüst is, annyira nem fog ragyogni, mint az arany. És akkor mi van a dobogó harmadik fokán állókkal? Ha az előbbi példát vesszük, akkor nekik is két lehetőségük van: vagy nagyon örülnek, hogy dobogósok lettek, vagy búslakodnak, amiért nem elsők, de még csak nem is másodikak lettek. Általában a kettő ötvözetét szoktuk megtapasztalni a közvetítéseket nézve, de most Bruno Fratus, az 50 méter gyors döntője végén megmutatta, hogy mennyire lehet örülni a bronzéremnek.

Itt nem is ő maga lett a mém, hanem leutánzott egy eredetileg orosz művész által rajzolt mémet. Íme:

Fratus feltehetőleg azért örült ennyire, mert nagyon szoros volt a verseny. Az első helyezett nem volt kérdéses: a Milák Kristófot is éppen megverő Dressel ért elsőként célba 21,07 másodperces idővel. A második helyezett Manaudou 21,55-tel ért be, és két századmásodperccel később ért be Fratus. Akár ideges is lehetne, amiért ilyen kevesen múlt az ezüstérem, de a negyedik helyezett eredményére pillantva érthető, hogy miért is ilyen boldog a harmadik helyezéssel. A negyedik helyezett 21,60-at úszott, tehát 3 századmásodperc múlott azon, hogy elússzon a dobogós helyezés.