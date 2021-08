A magyar szurkolók által generált hangulat, ahogyan egy labdarúgó-mérkőzésen a lelátókról zeng a buzdítás, Japánba is eljutott. Bár a következő dal elsősorban a focihoz kapcsolódik, a japán gyerekek szeretettel küldik a produkciót a magyar olimpiai csapatnak és a magyaroknak. Most már ők is tudják: Az éjjel soha nem érhet véget. A dal 2.25-nél csendül fel. Eredetileg a tokiói Magyar Kulturális Intézményben csendült fel.

A dal keletkezésének történetéről nemrég közöltünk cikket. A Soho Party egykori frontembere akkor így nyilatkozott: