Igazi csajos estét tartottak.

Fotó: Monica Schipper / Getty Images Hungary

A Doktor szöszi és a The Morning Show ikonikus színésznőjének lánya, Ava Phillippe hamarosan 22 éves lesz, így lassan egy éve már hivatalosan is fogyaszthat alkoholt az Egyesült Államokban — ezt pedig most jól ki is használtak Witherspoonnal.

Ava az Instagram-oldalán osztott meg egy közös képet, melyen épp anya-lánya csajos estét tartanak és bohóckodva margaritát készítenek a konyhában.

Valaki egy margaritát?

— fűzte Ava a képhez, amelyen szinte a megtévesztésig hasonlít édesanyjára, amit persze a kommentelők is megjegyeztek, mindenki odavan a párosért.