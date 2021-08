Idehaza már több éve lecsengett a varázskörforgalom híre, a távoli nyugaton azonban csak most kezdik felfedezni a felvételeket.

Egy amerikai Redditező bukkant rá pár nappal ezelőtt a 2016-ban feltöltött swindoni körforgalomról készült légi felvételekre, a továbbosztásuk után pedig hamar kiderült, mivel is lehet igazán ráhozni a frászt a tengerentúliakra.

Itt egy amerikai. Komolyan mondom, már a látványa is halálra rémít

— írta egy Redditező.

Mi a franc ez?

— kérdezte szűkszavúan egy másik.

Életemben nem láttam még ennél rémisztőbb dolgot, rám tört a szorongás

— fűzte hozzá egy újabb felhasználó, kinek a félelme tulajdonképpen egészen reális, Amerikában ugyanis hihetetlenül ritkák a körforgalmak, egy 2019-es felmérés szerint mindössze 7100 volt fellelhető az egész országban, ráadásul azok meg sem közelítik a swindoni varázskörforgalom bonyolultságát.

A körforgalmat egyébként 1972-ben építették, különlegessége pedig az, hogy egy nagyobb körforgalmon belül öt kisebb, minikörforgalom is található melyek segítségével az egyes kijáratokat több útvonalon is meglehet közelíteni — ezzel is csökkentve az esetleges balesetek számát.

(Forrás: Indy100)