A Bohém Rapszódia a valaha volt legtöbb bevételt hozó zenés és életrajzi alkotás, a film ugyanis világszerte összesen 904 millió dollárt hozott, amiből jócskán jutott az együttes tagjainak. Emellett négy Oscar-díjat nyert, amelyből egyet a főszereplő, Rami Malek tudhat magáénak. Érthető tehát, hogy a Queen tagjai elgondolkodtak az esetleges folytatáson, pedig korábban azt nyilatkozták, hogy nem látnak esélyt a második részre.

Brian May, a zenekar gitárosa Instagramon jelentkezett be élőben, ahol azt mondta, már elkezdték olvasgatni az ötleteket, de tisztában vannak azzal, hogy a folytatás rosszul is elsülhet.

Nehéz lesz követni az első részt, mivel egyikünk sem tudta megjósolni, hogy milyen hatalmas sikere lesz. A szívünket, lelkünket beletettük az elkészítésébe, de senki nem tudta volna megjósolni a sikerét, ami nagyobb volt, mint az Elfújta a szélnek.

Mint mondta, egy nagyszerű forgatókönyvre van szükség ahhoz, hogy legyen második rész, annak megtalálása pedig eltart még egy darabig.

