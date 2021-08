John Legend felesége, a modellként is ismert Chrissy Teigen még mindig nem jött ki abból a gödörből, amibe nyár elején sikerült bele esnie. Több cikkben is foglalkoztunk a témával, hisz a 35 éves modell az internet kedvenc komédiása volt, amíg elő nem került egy tízéves történet, amikor is egy 16 éves lány halálát kívánta. Később kiderült, hogy ez nem egyedi eset volt.

Az internet még mindig nem felejtette el neki ezeket a dolgokat. A posztjai alatt a kommentek viszont már nem olyan vészesek. És most pont ez a felháborodás tárgya. Egyes kommentelők azzal vádolják Teigent, hogy törli, sőt, szabályosan kilúgozza a bejegyzései alatti komment szekciót, hogy ne lássa senki a negatív hozzászólásokat. A modell reagált is erre az elméletre. Szerinte ez már a gyűlölködők egy újabb szintet léptek. Ez már az a szakasz, amikor az őt utáló emberek azt utálják, hogy nem utálják őt többen. Ezek az emberek szerinte teljesen őrültek. Amúgy meg nem törli a rossz kommenteket. Így is vannak emberek, akik azon is képesek dühöngeni, hogy ő még él - tette hozzá.

(E!)