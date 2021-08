A 2012-es Olimpián az amerikai tornász, McKayla Maroney azzal vált híressé, hogy ezüstérmes lett. A dobogón állva olyan arcot vágott, ami egyből mémmé vált a neten. Onnantól kezdve ő lett a Not Impressed Girl, azaz a Nem Vagyok Lenyűgözve Lány.

Fotó: Heidi Gutman / Getty Images Hungary

Maroney már visszavonult, legutóbb is egy reklám kedvéért állt be megint tornászkodni, de ezzel a melóval kapcsolatban is megjegyezte, hogy elég kemény volt. Mivel tapasztalatból tudja, hogy milyen is ez a szakma, ezért talán el lehet hinni neki, amikor azt mondja, hogy Biles minden idők legjobb tornásza, akkor az úgy is van.

Visszaemlékezett, amikor 2013-ban egymás ellen versenyeztek: már akkor is azt érezte, hogy Simone Biles sokkal jobb nála. Fej-fej mellett haladtak ugyan, de Bilestól mindenki eldobta az agyát.

Ha Simone meg akarja csinálni, akkor meg is fogja csinálni. Ő a legjobb. Ő bármire képes.

- mondta Maroney.

(TMZ)