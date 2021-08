Whitney Mathers nevet is változtatott, mostantól Stevie-nek hívják, és bármilyen névmást használhatunk, ha rá hivatkozunk.

Fotó: st0nedc0w / Tiktok

Stevie a TikTok oldalára töltött fel közel egy héttel ezelőtt egy videót, melyben azt mutatja be, hogyan is vált az elmúlt évek során magabiztossá és elfogadóvá saját magával szemben. A 19 éves lányt Eminem azután fogadta örökbe, miután Stevie biológiai szülei megélhetési problémákkal és különböző függőségekkel küzdöttek, ettől függetlenül azonban a rapper mindig is sajátjaként tekintett a kislányra.

Stevie korábban már bejelentette, hogy biszexuális, tehát egyaránt vonzódik a nőkhöz és a férfiakhoz is, most azonban újabb fordulóponthoz ért az élete, melyet az alábbi videóban mutat be:

(Forrás: The Sun)