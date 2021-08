Lionel Messi csütörtökön vett részt az első edzésén a PSG-ben, ahol miután üdvözölte új csapattársait, egyből megkezdték a közös munkát. Teqballoztak is – erről a Docler közölt videókat Instagram-oldalán. Az argentin klasszis a napokban jelentette be, hogy otthagyja a Barcelonát, majd hamarosan az is kiderült, hogy a francia fővárosban folytatja.

Közleményük szerint a PSG labdarúgói már több mint három éve használják a mindennapi felkészülésükhöz a teqasztalt. A Borsányi Gábor, Huszár Viktor és Gattyán György által kitalált és fejlesztett teqball 115 nemzeti szövetséggel rendelkező sportággá nőtte ki magát, amelyet hivatalos, éremátadó sportként felvettek a 2023-as Európa Játékokra. A sportág és a sporteszköz ezzel egyre közelebb kerül ahhoz, hogy ott legyen a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

A cég közlése szerint Messinek nem új a magyar találmány: villájának kertjében egy teljesen egyedi, saját névvel ellátott teqasztal található. Előszeretettel játszik fiával, amit többször megosztott már a közösségi oldalán a követőivel.