Mindez csütörtökön történt meg a színész-énekessel.

Puskás Peti augusztus 12-én az EFOTT nagyszínpadán lépett fel a Biebersszel, ami számára most különösen nagy dolog volt. Mégpedig azért, mert ugyanazon a stage-en állt a közönség elé, mint a német elektronikus zenében utazó Scooter formáció, neki pedig gyermekkori álma volt, hogy egy színpadon legyen H.P.Baxxterrel.

Csütörtökön megvalósul gyerekkori álmom, hiszen egy színpadon csapatjuk a Scooterrel az Efotton!

– lelkendezett az énekes, ám arról nincs információ, hogy vajon sikerült-e személyesen is találkoznia a hidrogénszőke frontemberrel a backstage-ben. Egyelőre sem Puskás, sem Baxxter nem kommunikált ilyen pillanatot.

A nagy izgalomban viszont a Biebers frontembere arról sem feledkezett meg, hogy bár nem ugyanazon a napon, de Curtis is fellép majd az EFOTT nagyszínpadán. Mivel a zenekar lemeze, amelyen Széki Attilával is van egy közös dala, az eladási adatok alapján arany státuszba lépett, hátrahagyott a rappernek egy aranyplakettet, amit Curtis vasárnap este meg is kapott.

Amúgy erről a dalról van szó: