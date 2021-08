A valóságshow-sztár mostanában a megszokottnál kicsit többet szeret nosztalgiázni, szinte minden héten posztolt Instagram-oldalára egy évekkel ezelőtti fotót.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Talán nincs is olyan ember, aki ne hallotta volna már az elmúlt évek során Kim Kardashian nevét. Bár a köztudatba véletlenül kiszivárgó és hatalmas médiafelháborodást keltő szexvideója miatt került be, az igazi áttörést a 2007-ben indult és hamarosan véget is érő Keeping up with the Kardashian című reality hozta.

A legelső fotózásom valaha

— írta Kim a fotóhoz, melyen egy bézsszínű fűzőt és egy hozzáillő magassarkút visel, mindezt megbolondítva egy a rég idők Hollywoodját idéző frizurával. A fotó elkészülte óta a celebritás egyébként igen hosszú karriert futott be, szerepelt már a Vogue címlapján, megalapította saját divatmárkáját, a Met-gála vörös szőnyegein való megjelenései pedig évről évre ikonikusabbnál ikonikusabb pillanatokat okoznak.