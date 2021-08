2500 dollárt, azaz több mint 740.000 forintot adott volt albérlőjének, mert úgy véli, hogy így fair. Chris Robarge kapott egy levelet, melyben pár bekezdésben részletezte egyik korábbi főbérlője, hogy miért is mellékelt a borítékban egy 2500 dolláros csekket.

A volt főbérlő egyrészt megköszönte, hogy ilyen jó albérlője volt, és részben ennek is köszönhető, hogy ki tudta fizetni a háza jelzáloghitelét. Mivel sikerült is eladnia a házat, ezért úgy érezte helyesnek, ha ebből egy keveset vissza is ad. Elvégezte a szükséges számításokat és arra jutott, hogy 740.000 forint megilleti Christ. Tisztában van vele, hogy ez nem sok, de ez az övé. Ez úgy jött ki, hogy az albérleti időszakot felszorozta a havi befizetett pénz összegével, amit elosztott az albérletben lakók számával, majd a kapott összeget felszorozta plusz 40%-kal. A plusz 40% onnan jön, hogy ennyivel ért többet az ingatlan az eladás pillanatában, ahhoz képest, amikor a főbérlő megvette.

Képzeljük el, egyszer egy főbérlő megkeres minket és azt mondja, hogy 3 év albérlet után (120 ezres bérleti díjjal, két főre s és ezzel a 40%-kal zámolva) itt van 3.024.000 forint. Eléggé meglepő lenne, ugye?

Chris is örömmel fogadta a pénzt. A történetet pedig azért osztotta meg, hogy más is lássa: egyesek csak beszélnek arról, hogy milyen értékes emberek, másik viszont úgy is élnek, hogy ezt közben nem verik nagy dobra.

(Indy100)