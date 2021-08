A zombis univerzum csak tágul és tágul. Egy ideje megy már a Fear The Walking Dead, aztán jön a World Beyond következő évada, úton van a The Walking Dead utolsó, háromszor nyolc részre bontott évada, aztán készül egy Rick Grimes-film és nem mellesleg külön sorozatot kap a sorozat legelejétől velünk tartó két legnépszerűbb karakter, Carol és Daryl.

Fotó: Roy Rochlin / Getty Images Hungary

Norman Reedus, a csapzott hajú íjpuskás, motoros, nem túl bőbeszédű zombivadászt kiválóan hozó színész elárulta egy interjúban, hogy mire is lehet majd számítani az új sorozatban. Persze konkrét dolgokat nem árult el, de azt azért közölte, hogy

Amikor visszatérünk, akkor minden nagyon máshogy fog kinézni, ez egy teljesen külön műsor lesz, abszolút más érzéssel.

Ez még bármit is jelenthet, tehát még akármi is lehet az egészből. Lehet, hogy egy vígjáték lesz az egész. Az tényleg szokatlan lenne. De a The Walking Dead univerzumában megmaradva talán sejthető, hogy maradunk a drámánál. Dary és Carol pedig hozzák majd a rajongók által elvárt szintet.

Majd kiderül.

(gizmodo)