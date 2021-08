A stáb egészen Solymárig utazott, hogy élőben kapcsoljanak a művésznő otthonából, azonban arra senki sem volt felkészülve, hogy Esztergályos egy energiabombaként fog viselkedni.

Mint arról az Index is beszámolt, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznőt még júliusban kellett azonnal megműteni, miután egy rosszabb mozdulat után kiugrott a csípője. A Mokka stábja kedd reggel az otthonában látogatta meg a művésznőt, aki szokásos formáját hozva hatalmasat alakított mindössze hétperces műsorideje alatt.

A stúdióból való átkapcsolás még meg sem történt, Esztergályos máris azt mutatta, hogyan is kell helyesen használni a kórházban kapott járókeretet,

majd kedvesen átadta a szót a műsorvezetőnek, hogy ha esetleg szeretne mondani valamit, akkor persze ő is megteheti,

de egy rövid ajándékozás után már ismét 200 százalékon pörgött.

Minden kiesik az ember kezéből. Nem azért mert hülye. Vagy azért, mert hülye

— kezdte Esztergályos, majd bemutatta eszközkészletét, melyek a mindennapi tevés vevés közben segítik. Megtudtuk például, hogy a cipőkanál remek fiókkihúzó, a húscsipesznél pedig nincs is alkalmasabb dolog a zsebkendők, törölközők és az egyéb leesett dolgok felvételére — majd ismét átadta a szót Hederman Stellának, aki enyhén megjegyezte, hogy lehet nem is fontos, hogy jelen legyen, a művésznő olyan jól elmesélget magától is.

Talán ekkor követte el a legnagyobb hibát, hiszen a kanapén ülve egyenesen Esztergályos felé fordulva folytatta a beszélgetést, aki azonnal megjegyezte, hogy ez így nem lesz jó,

így eltakarod a szép arcodat, arra beszélj, én erre vagyok

— jegyezte meg a művésznő, aki azonnal fel is pattant az ülőalkalmatosságról, hogy mind a kettejüket megfelelő szögből tudja venni a kamera. A parádés beszélgetés itt azonban még nem ért véget, az alábbi videóban mindent visszanézhet: