Vajon ki halt meg A Fehér Lótuszban?

Fotó: youtube / HBO

Az HBO éppen legmenőbb sorozatáról van szó, ami egy zökkenőmentesnek éppen nem mondható hawaii nyaralásról szól. A "könnyed" "kikapcsolódás" "áldozatai" a Fehér Lótusz nevű üdülő komplexumban töltenek uszkve kábé egy hetet. A válogatott három egymástól független csoportból áll. Van egy nászutas házaspár, egy család két tinédzser gyerekkel, egy gyászoló nő, aki az anyja hamvait jött elszórni. Ebbe a mixbe keveredik bele még a szpá személyzete, akik szintén nem éppen egyszerű esetek. Ott van például a hotel igazgatóhelyettese, aki eleinte fülig érő vigyorral az arcán fogadja az embereket, majd erősen berántja magát a slamasztika epicentrumába, amikor nem adja oda a nászutas párnak az ananász lakosztályt, amiért fizettek. Előkerül némi drog, egy elhunyt édesapa kettős életére is fény derül, és így tovább.

A sorozat első jelenetében kiderül, hogy valaki meghalt abba a hotelben, pont azon a héten. Ez itt a központi kérdés, ami szépen el van kenve. Kicsit olyan ez, mint a Hatalmas kis hazugságok, ahol szintén egy haláleset a központi elem. De ott ez jobban mozgatta a történetet, ott minden részben a néző másról tudta elképzelni a gyilkosságot. A Fehér Lótusznál teljes balladai homályban tapogatózik a néző. Konkrétan akárki meghalhat még véletlenül is, de simán lehet gyilkosság áldozata is. Az biztos, hogy az első évad első részének első jelenetében beszélő fickó, a frissen házasodott Shane nem lehet, hisz ő a reptéri váróteremből nézi, ahogy a holttestet tartalmazó ládát felteszik a gépre. Vagy lehet, hogy ő egy szellem, aki más szellemekkel beszélget ebben a váróban, és a váró is szimbolikus jelentőségű, hogy ez valójában egy köztes állapot, a purgatórium?

Az utolsó rész már megnézhető, de addig is lehet szavazni.