Hamarosan kiderül, mit is tudtak a japánok kezdeni a Csillagok Háborújának univerzumával.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a Disney + streaming-felületén debütáló kilencrészes antológia hét különböző, a japán animepiac legnagyobb stúdiói által készült, teljesen eltérő stílusokban. Korábban már láthattuk, hogy milyen látványvilágokra számíthatunk a sorozattól, most azonban megkaptuk az első történetalapú előzetest is.

Meglepő módon a Disney azt is engedélyezte a stúdiók számára, hogy azok teljesen eltérjenek a Star Wars kánontól, szóval tényleg semmi sem korlátozta a japánok fantáziáját, szó szerint bármi megtörténhet a Visionsben.

Az első Csillagok Háborúja anime szeptember 22-én debütál a Disney+-on, ráadásul a Netflixtől megszokott formában, tehát az összes rész egyszerre válik majd elérhetővé.