Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Paris Hilton soha nem a visszafogottságáról volt híres, most pedig, hogy negyedjére is eljegyezték, egy mindennél nagyobb esküvőt szeretne, melyet ráadásul dokumentálni is fog egy valóságshow kedvéért — ha már eddig soha nem jött neki össze a nagy nap.

Mindenképp DJ-t szeretnék hívni, na meg persze lesz egy zenekar is, az egész egy nagy háromnapos banzáj lesz. Nagyon sok minden fog történni

— mesélte Paris Fallon kérdésére, majd hozzátette, hogy mivel ilyen hosszú lesz a program nagyon sok ruhára lesz szüksége.

Körülbelül tízszer fogok átöltözni, nagyon szeretem a ruhákat

— folytatta az üzletasszony, kinek kezét a szerző, vállalkozó és kockázati befektető Carter Reum kérte meg. Csak reménykedni tudunk benne, hogy ők már az oltár elé is érnek.