Samuel L. Jackson – az egyetlen ember, akinek még a Kígyók a fedélzeten című trash is jól áll az önéletrajzában

- írtuk ezt a filmtől teljesen független posztunkban még 2019-ben. Ezért is érdemes megemlékezni arról, hogy a film bemutatása óta eltelt 15 év. Igen, ilyen rég volt már, hogy Samuel L. Jackson száját elhagyta a legendássá vált mondat, hogy:

A film már a megjelenés előtt elég menőnek számított. Külön rajongói klubja lett. Ez a hype még most sem ült el teljesen, hisz tessék, itt van, meg van emlékezve róla, hogy 15 éves lett.

A web imádta a gagyi címet és a Jacksonnal turbózott, faéknél egyszerűbb cselekményt, és a Kígyók a fedélzeten még azelőtt sikeres lett, hogy bárki látta volna.

- írtuk kritikánkban. És ez az őrület rányomta a bélyegét a filmre is, mivel utólag kellett leforgatni olyan jeleneteket, amiket eredetileg nem terveztek, de a rajongók ízlésének kiszolgálása érdekében lett erőszakos és szexjelenet is. És így került bele Jackson ikonikus káromkodása is.

Aki esetleg nem látta volna, az az évforduló alkalmából most pótolhatja.