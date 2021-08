Fotó: Youtube / marvel entertainment

Elvileg ennél több előzetes már nem is lesz. És ebben már látjuk is a főgonoszt, aki Kro lesz, de feltűnik egy sokkal nagyobb ellenség is. Íme:

Fotó: Youtube / marvel entertainment

(Igen, őt már láthattuk egy A Galaxis őrzői-filmben.)

A sztori röviden annyi, hogy az Örökkévalók is érzékelték, hogy Thanos elpusztította az univerzum élőlényeinek a felét, de jött egy csapat földi figura, akik egy csettintéssel visszacsinálták az egészet. Ez ugye megsüvegelendő teljesítmény, de elindított egy eléggé kellemetlen végkimenetelő folyamatot, aminek a végén - meglepő fordulat - elpusztul a Föld. A világvégéig pedig hét nap van. Mindez mozgóképként így néz ki.