Idén lett 35 éves James Cameron klasszikus alkotása, A bolygó neve: Halál, ezt az évfordulót pedig a Hasbro sem hagyhatta figyelmen kívül.

A különleges alkalom okán ugyanis a Nerf egy limitált kiadású, M41-A Blastert adott ki, mely egy az egyben visszaadja a filmben látott Xenomorph-gyilkos puska hangulatát, ráadásul még a jól ismert hangeffekteket is eldurrogtatja, de ez még nem minden:

egy elektromos lőszerszámláló is ott figyel az oldalán.

A tárban tíz darab Elite Dart, és három darab Mega Dart fér el, utóbbit a pumpálható második csőhöz, illetve másodlagos tüzeléshez tudjuk használni. A NERF LMTD ALIENS M41-A Blaster egy a Colonial Marine Corps stílusát tükröző, katonai stílusú ládában érkezik,

ami valljuk be, nagyon durván menő, szóval nyilván kell lennie valamilyen hátulütője a dolognak.

A puska ára 99 font, azaz idehaza körülbelül 40-42 ezer jó magyar forintért szerezhetjük be, azonban hiába is rendelnénk elő már most, a kiszállítására legalább 2022 októberéig várnunk kell.