Eddig csak pletykálgattak róla, mostanra azonban úgy néz ki, hogy a színész már alá is írta a szerződését.

Az első találgatások, miszerint a jövőben egy negyedik Amerika Kapitány film is elkészülhet, a Disney és a Marvel egészen nagy sikert arató, Falcon and the Winter Soldier című hatrészes sorozatának fináléja után indultak el,

itt ugyanis kiderült (és most hatalmas spoiler következik), hogy a Mackie által játszott Sam Wilson (Sólyom) lett az új Amerika Kapitány.

Egyelőre sokat nem tudni a még csak tervezési fázisban lévő filmről, a Deadline információi szerint azonban az Amerika Kapitány 4-et is az a Malcolm Spellman és Dalan Musson fogják írni, kiknek a fentebb említett Falcon and the Winter Soldier sorozatot is köszönhettük — a rendező kilétéről azonban még nem esett szó.