Mióta tudni lehet, hogy lesz folytatása a Szex és New Yorknak, amióta kiderült, hogy nem egy újabb film lesz, hanem egy sorozat, hogy az eredeti szereplőkkel történik mindez And Just Like That... címen, azóta lázban égnek a rajongók. Viszont! De! Sőt! Azért némi csalódottság is társult a nagy örömkötés mellé - sírva vigadás for a life -, hisz Kim Cattrall, azaz Samantha Jones nem tér vissza, mint arról értesült mindenki.

Erre adtak egy magyarázatot a készítők, miszerint nem minden barátság tart örökké, de azért a rajongók nem nyugodtak meg teljesen, hisz a megszokott négyes fogat nem az igazi, ha csak hárman vannak, ugye. Most úgy néz ki, hogy megvan a hiányzó láncszem. Nicola Ari Parker lesz az, aki beugrik a megüresedett helyre. De nem Samanthaként lesz jelen, hanem egy új karaktert fog megszemélyesíteni, név szerint Lisa Todd Wexley-t, aki foglalkozását tekintve dokumentumfilmes lesz. Hogy ez miért lesz fontos a sorozatban történő dolgok szempontjából, az majd kiderül. Vagy nem.

(theguardian)