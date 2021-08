Hamarosan megjelenő harmadik szakácskönyvéről jutott eszébe a tavaly történt tragédia.

Fotó: Jose Perez/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Hihetetlenül hosszú út áll John Legend felesége, Chrissy Teigen mögött, aki az elmúlt egy évben átélt egy vetélést és egy korábban felemlegetett ügye miatt a mostanában "divatossá" vált eltörlés kultúrával is szembe kellett néznie. A modell most Instagram-oldalára posztolt egy férjével közös, hihetetlenül aranyos képet, a fotó leírásában azon több dolgon is elgondolkozott.

Épp visszagondoltam New Yorkra, amikor a dolgok sokkal egyszerűbbek voltak. Minden akkor kezdődött, amikor azon agyaltam, milyen szöveggel is tudnám kiposztolni a harmadik szakácskönyvemet, és hirtelen lepötyögtem, hogy 'itt van a harmadik gyermekem' — ekkor azonban eszembe jutott, hogy a valóságban a harmadik kisbabám már soha nem lesz itt

— kezdte a szívbemarkoló bejegyzést az édesanya.

Úgy érzem, még nem sikerült a Jackel történteket feldogoznom, és most, hogy már nem nyúlok az alkoholhoz sem, a dolgok csak így vannak... lebegnek, arra várva, hogy feldolgozzam őket

— folytatta Teigen, aki tulajdonképpen nem is tudta mire akart ezzel kilyukadni, csupán jól esett neki a gondolatait kiírni magából.