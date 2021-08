Budapesten forgatják a Get Lost című filmet, ami a leírás alapján egy fura változata lesz az Alice Csodaországbannak, mivel a történet szerint Alice az európai turistáskodása során Budapesten egy varázslatosan szürreális kalandba csöppen, mintha csak Csodaországban lenne. Ebben fog szerepelni Hegedűs D. Géza, valamint Árpa Attila is. Utóbbival készült is egy kép, amin a film főszereplőjével, az Alicet alakító John Travolta lányával, Ella Bleu Travoltával szerepel együtt.

Fotó: @attilaarpa / instagram