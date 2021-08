Már ami a főzést és a bogárevést illeti.

Tóth Andit az első perctől kezdve egy olyan fiatal lánynak ismerhette meg az ország, akiről ránézésre tudni lehetett, hogy na őt aztán nem lehet irányítani — ez a hozzáállás az évek alatt pedig csak erősödött az énekesnőben, akivel most a Blikk készített nagyinterjút.

Kiderült például, hogy korábban az RTL Klubon futó X-Faktor mentori székébe is megkeresték, ezt az ajánlatot azonban visszautasította, elmondása szerint hűséges típus, és semmiképp sem szerette volna otthagyni a TV2-nél kialakult "családi kört".

Valóban megkerestek, de én hűséges típus vagyok, és összességében a TV2-től az elmúlt években többet kaptam. Kialakult itt egy „családi kör”, ismernek, elfogadnak, hívnak, és ezért nagyon hálás vagyok. Ráadásul a táncos műsor valóban óriási lehetőség

— mesélte, utalva arra, hogy hamarosan a Dancing with the Stars második évadában is láthatjuk, méghozzá a korábban Gabriela Spanicot is megtáncoltató Andrei Mangra párjaként.

Szeretnék már csak olyan dolgokat elvállalni, amelyek építik a karrieremet, amelyeknek közük van a művészethez. Nem fogok főzni vagy bogarat enni, nem akarok celebeskedni. De ha már zsűri, a Sztárban sztárba szívesen megyek

— tette hozzá Andi, aki azt is elárulta, hogy posztolás előtt mindig végiggondolja, hogy kell-e a videóba az a káromkodás, vagy a fotóra az extra dekoltázs, azonban a végül mindig arra jut, hogy "ki nem szarja le"

Biztos nem leszek olyan ember, aki csak azért átvesz egy pólót, mert ez talán már túl sok.

— fejezte be.