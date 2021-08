Ráadásul nem csak vele, hiszen szerelme, Dylan Sprouse is elkíséri.

Fotó: Balogh László / Getty Images Hungary

Manapság már minden hollywoodi hírességnek van legalább egy saját italmárkája, és bár a legtöbbet a whiskey mellett teszik le a voksukat, a sajátmárkás borok piaca is szépen ível felfelé. Éppen ebbe vágott bele Dylan is, akinek All-Wise Meadery névre keresztelt borát hamarosan már Magyarországon is kapni lehet.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse saját márkája hamarosan a Culinarisban! A tengerentúlról, egyenesen Brooklynból érkező újdonság egyszerre ősi és modern, természetes és kísérletező, trendformáló és flancmentes, teljesen komoly és szigorúan komolytalan. Gyere el augusztus 25-én a közönségtalálkozóval egybekötött kóstolóra!

— olvasható a Culinaris Instagram-oldalára feltöltött posztban, a korlátozott számban elérhető helyek azonban máris beteltek, így a közönségtalálkozóra való jelentkezés már nem elérhető.