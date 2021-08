Ahogy korábban az Index is megírta, Budapesten forgatják a Get Lost című filmet, ami a leírás alapján az Alice Csodaországban egy furcsa változata lesz. A történet szerint Alice az európai turistáskodása során Budapesten – mintha csak Csodaországban lenne – egy varázslatosan szürreális kalandba csöppen. A főszerepben John Travolta lányát, Ella Bleu Travoltát láthatja majd a közönség, akivel legutóbb Árpa Attila posztolt egy közös képet, a színész ugyanis szintén játszik a filmben.

A 24.hu úgy tudja, John Travolta is megérkezett Budapestre, hogy meglátogassa a lányát. A portál a produkció környezetéből úgy értesült, a színész ki is látogat a Get Lost forgatására, illetve a Nemzeti Filmintézet vezetőivel is találkozik később.

A forgatásról egyébként már több fotó is felkerült az Instagramra.

