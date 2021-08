Úgy néz ki, hogy igaza volt a korábbi szivárogtatóknak.

Több mint húsz évvel a legelső film után 2021-ben ismét Mátrix filmre ülhetünk be a mozikba. A készülő folytatásról már régóta hallani lehetett, az év elején egy a forgatásokon dolgozó sminkes jóvoltából pedig a film alcíme is kiszivárgott, mely az IMDb oldalán órákkal ezelőtt megjelent információk alapján igaznak bizonyult.

Az új Mátrix film angolul a The Matrix: Resurrections, azaz magyarra fordítva Mátrix: Feltámadás címet fogja viselni,

a pontos premierdátum pedig 2021 december 22. lesz, amennyiben a koronavírus-járvány nem szól közbe. A tervek szerint a film egyszerre fog premierezni a mozikban és az HBO Max streamingfelületén is, a jelenleg is zajló CinemaConon ráadásul egy előzetest is mutattak a filmből, ez azonban még nem került fel a legnagyobb videómegosztókra.

A Gizmodo információi szerint az előzetes, egy nagyon fényes város vágóképeivel kezdődik, majd Neil Patrick Harrist láthatjuk egy pszichiáter szerepében akihez épp Thomas Anderson (Keanu Reeves), azaz Neo beszél. Thomas elmondja, hogy nagyon furcsa álmokat lát, melyek meglehet, hogy nem is álmok, így úgy érzi, teljesen megfog bolondulni. Később arra is fény derül, hogy egyáltalán nem emlékszik a Mátrixra, hiszen egy kávézóban összefut Trinityvel, akit nem ismer fel. Neo később egy Morpheusra nagyon hasonlító férfival is találkozik, ő emlékezteti rá, hogy egy álvalóságban élnek, ezek után pedig már egy liftben láthatjuk, ahol rajta kívül mindenki a telefonját nyomkodja.