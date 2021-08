Fotó: Facebook

Azt már kezdjük megszokni, hogy Szijjártó Péter időnként a backstage-ből jelentkezik be egy-egy koncerten, de úgy tűnik, a többi politikus is szívesen pózol zenészekkel olykor. Legutóbb Orbán Viktor posztolt egy közös képet Nagy Feróval, mostanra pedig Szentkirályi Alexandra is megmutatta, kiért rajong.

Demjén Rózsival Keszthelyen

– írta a kormányszóvivő a fotó mellé, majd azt is hozzátette, hogy a koncert jó bulinak ígérkezik.

Nemrég egyébként Gulyás Gergelyről is kiderült, hogy szívesen fotózkodik hírességekkel, bár az is látszik, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter elsősorban világsztárokra utazik ezen a téren.