A streaming szolgáltatók menetelése miatt megugrott a sorozatszereplők fizetése, és a folyamat legnagyobb nyertese Chris Pratt. A Jurassic World sztárja a Variety listájának élére ugrott, miután epizódonként 1,4 millió dolláros gázsit sikerült kiharcolnia magának az Amazon Terminal List című szériájának főszerepéért.

Jeff Bridges (The Old Man) a második helyet csípte meg egymillió dollárral, és Bryan Cranstonnak sem kell metanfetamint árulnia, hogy fizetni tudja a számláit: ő 750 ezer dollárt kapott epizódonként a Your Honor című bíróságos, maffiás, cserbenhagyásos sorozatért.

Furcsa módon a Szex és New York And Just Like That... című folytatásának keménymagja csak a a fizetési lista negyedik helyére fért fel, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis 650 és 750 ezer dollár között keresnek részenként.

Bár hivatalosan még nem erősítették meg, elképzelhető, hogy Chris Pratt hamarosan kénytelen lesz átadni az első helyet Robert Downey Jr.-nak. A hírek szerint ugyanis a Vasember epizódonként 2 millió dollárért szerződik az HBO Max vietmami háborús sorozatára, a The Simpathyzerre.