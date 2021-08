Ha esetleg eddig nem tudta, tegnap volt a Nemzetközi Kutyanap, amit az egész világon ünnepelnek a kutyabarátok.

Fotó: George Pimentel / Getty Images Hungary

Közéjük tartozik Victoria Beckham is, aki ez alkalomból nosztalgikus képeket posztolt az Instagram-oldalán. A fotókon még csak 13 éves, így az akkori házi kedvenceivel láthatjuk. A képek tanúsága szerint már akkor is volt érzéke a divathoz, és a kedvenc kutyafajtája a yorki lehetett, hiszen volt neki belőle három is. Állítása szerint még a Spice Girls idők előtt egy kutyakiállításon is részt vett.