Rosszul hiszi, ha úgy véli, Megan Fox élete csupa móka és kacagás. A színésznő ugyan elképesztően boldog Machine Gun Kelly oldalán, nemrég zárult le egy bírósági ügye. 2018-ban ugyanis 5 miliő dollárra Brad Pitt menedzserét, Cynthia Pett-Dantét, és másik 15 embert is, amiért nem állították meg abban, hogy megvásároljon egy több szempontból is aggályos ingatlant.

A színésznő Malibuban vett házat, amiben gyermekeivel szeretett volna együtt élni. Döntését azzal indokolta, hogy a vásárlás előtt éppen várandós volt, majd amikor megszületett harmadik gyermeke, nem volt pénze arra, hogy fedezni tudja a több sebből vérző ingatlan 500 ezer dolláros javítási költségeit. Az említett pert nemrég vesztette el, ugyanis augusztus elején a bíróság Pett-Dante javára döntött, Brad Pitt menedzsere azonban megsajnálta a háromgyermekes színésznőt, és 100 ezer dolláros vigaszdíjat ígért neki. Ez bár jóval kevesebb a kért összegnél, Fox elfogadta, így már nincs lehetősége fellebbezésre – írta meg Perez Hilton.

Az ügylet pikantériája egyébként az, hogy a színésznő csapatából többen jelezték neki, hogy ne vegye meg a penésztől bűzlő, mentett állatokkal telített házat, ő azonban hajthatatlan volt, és utólag is azzal érvel, hogy neki márpedig senki nem hívta fel a figyelmét a kockázatokra – talán ezért is perelte be többek között a saját ügyvédjét is, aki az adásvétel során segített neki.