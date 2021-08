Fergeteges lehetett a hangulat.

Fotó: @apuskaspeti / instagram

Ismét betekintést nyerhettünk Puskás-Dallos Péter és Puskás-Dallos Boglárka esküvőjébe, bár ezúttal az esemény azon részébe, amikor a formális dolgok már rég le lettek tudva, és mindenkin eluralkodott a jókedv.

A The Biebers énekese az Instagram-oldalára töltött fel egy videót, melyben azt láthatjuk, ahogy az egész násznép a Backstreet Boys Everybody című slágerére tombol, a tömegben pedig egy táncpárbaj is kialakul, melynek egyik résztvevője épp Peller Anna férje, Lukács Miki volt, de Rácz Jenő és Ekanem Bálint is hihetetlenül jól szórakoztak a háttérben.

Íme: