A berlini egyetemeken egyre fontosabbá válik a klímavédelem, és ez a menzákon is észrevehető lesz, ugyanis négy százalékra csökkentik a hús és hal arányát – számolt be a Die Welt. A hamarosan kezdődő félévtől kezdve hétfőnként egyáltalán nem lesz hús a kínálatban, és a többi napon is a vegán és vegetáriánus fogások lesznek túlnyomó többségben.

A diákszövetség egyik munkatársa, Daniele Kummle a lapnak azt mondta, egyre több diák fordult hozzájuk azzal a kéréssel, hogy klímabarátabb legyen a menzán a menü. Megjegyezte, már az elmúlt tíz évben is arra törekedtek, hogy a nagyobb menzákon minden nap elérhető legyen vegán „klímaétel”, ami friss, szezonális alapanyagokból készült, ez ugyanis különösen alacsony szén-dioxid-kibocsátással jár.

A Die Welt cikke szerint a klímavédelmi törekvések nem csak a tányérokon jelennek meg. A Berlini Műszaki Egyetem (TU Berlin) például célul tűzte ki, hogy 2045-re klímasemleges lesz, és ennek jegyében többek közt energiatakarékossági intézkedéseket hoztak. Továbbá az egyetem számos munkatársa vállalta, hogy munkaútjain a rövidebb távolságoknál nem repülőt vesz igénybe.