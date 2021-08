A 33 éves énekesnő teljesen megváltozott a válása óta, nem csak lefogyott, de kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak tűnik, mint valaha.

Korábban az Index is megírta, hogy együtt jelentek meg egy kosármeccsen LeBron James ügynökével, Rich Paullal, így elég valószínű, hogy összejöttek. Erre az is bizonyítékul szolgál, hogy Adele jelen volt LeBron James feleségének születésnapján, ahova Paul is elkísérte.

A buliról több felvétel is készült, az egyiken pedig még az énekesnő is felbukkan.

Láthatóan nagyon jól érezte magát, itt épp Cardi B és Meghan Thee Stallion közös számára, a WAP-ra táncol egy rúdtáncos mellett. A felvétel bal oldalán találja Adele-t.

(via: Buzzfeed)