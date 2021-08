Heidi Klum nem is lehetne büszkébb 17 éves lányára, aki a Dolce & Gabbana egyik modelljeként debütált és vonult fel Velencében.

Leni Klum egyértelműen örökölte édesanyja szépségét és adottságait, így nem is olyan nagy csoda, hogy ő is a modellszakmában próbálgajta szárnyait. A divatbemutatóra 48 éves édesanyja is elkísérte őt, aki az első sorból dokumentálta végig az eseményt, ezzel is mutatva mennyire támogatja Lenit.

A rendezvényre összeöltöztek, így még jobban látszik, hogy mennyire hasonlítanak egymásra.