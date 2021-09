Hosszú idő után végre megint látni lehet a színész arcát a saját Instagramján. Ez is egy bizonyíték arra, hogy nem rabolták el, és nem mások irányítják helyette a közösségi oldalait, hogy különböző égetett agyag edényekről posztolgassanak.

A visszatérés azért is érdekes, mert mostanában nagy szakállal és viszonylag hosszú hajjal láthattuk Seth Rogent, itt viszont úgy néz ki, hogy fodrásznál is volt, és meg is borotválkozott.