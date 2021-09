Eddig csak találgatni lehetett, hogy összejöttek-e, most már azonban szinte biztos.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Channing Tatum és Zoë Kravitz feltűnően sok időt töltenek együtt az elmúlt napokban, hetekben, mely persze akár annak is betudható, hogy Channing szerepelni fog Kravitz első rendezésében, a Pussy Island című filmben — de mindenki úgy véli, hogy sokkal többről van itt szó, mint egy egyszerű színész-rendező kapcsolatról.

Legutóbb együtt bicikliztek, majd kávéztak New York utcáin, most pedig egy brooklyni étterem teraszán kapták őket lencsevégre, amint épp együtt ebédelnek, feltűnően úgy téve mintha még csak nem is ismernék egymást.