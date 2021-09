Az NFL egyik csapatának irányítója, a Green Bay Packers játékosa, Aaron Rodgers nyilatkozott a párkapcsolatáról. Mivel most beindult a szezon, valamint menyasszonya, Shailene Woodley a pandémia kezdete óta, a lezárások feloldásával megint tud forgatni, ezért szerinte jót fog tenni a kapcsoaltuknak, hogy a következő időben mind a ketten a saját karrierjükre tudnak összpontosítani. A sport és a filmezés is teljesen más időbeosztást igényel. Így viszont, hogy Aaron Rodgers a csapat miatt Wisconsinban lesz többnyire, Woodley pedig Los Angelesben forgat, még a távolság is segíthet abban, hogy egyikük se érezze magát rosszul, mert elhanyagolja a másikat a munka miatt.

Rodgers szerint ez így most jó lesz mindkettőjüknek. Aztán majd kiderül, hogy végül lesz-e ebből esküvő, vagy nem.

