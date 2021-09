Priyanka Chopra és Nick Jonas legutóbbi képe után szinte már meg sem lepődünk Victoria Beckham legutóbbi posztján.

Fotó: David M. Benett / Getty Images Hungary

A házaspár már 22 éve együtt van, de még mindig tudnak újat mutatni. Az ex-futball rugó felesége a medence mellől jelentkezett be, ahol az egész heti munkát pihenték ki, David Beckham pedig látszólag úgy elengedte magát, hogy még a nadrágja is lecsúszott róla. Így megcsodálhatjuk hátsó felét is, amit Victoria csak így kommentált: