Az LA Times beszámolója szerint egy titokzatos személy évek óta Keanu Reevesnek adja ki magát Kanadában, Tajvanon és szerte Amerikában, hogy a színész személyazonossága mögé bújva pénzt csaljon ki szerelemre vágyó, idősebb nőktől.

Fotó: Jason Kempin / Getty Images Hungary

Egy Mollison Hermiston nevű hölgy, - akinek a nagynénje is bedőlt a kamu színésznek - mesélte el, hogy a nagynéni már egy éve beszélget az illetővel és még mindig nem hiszi el, hogy nem az igazi Keanuval van kapcsolatban, annyira átmosták az agyát.

A történet pedig már olyannyira eldurvult, hogy Los Angelesbe akar költözni, hogy minél közelebb lehessen a szerelméhez.

Még a házát is hajlandó eladni ezért. Azért a csaló is tesz néha nagyvonalú gesztusokat, a hihetőség érdekében például küldött már ékszereket az idős hölgynek, persze közben kért tőle 10 ezer dollárt is, de még ez sem volt gyanús a megvezetett asszonynak.

Maga Hermiston is próbált kapcsolatba lépni a csalóval, hátha sikerül lelepleznie.

Mint mondta, elég volt készítenie egy profilt, amin egy jómódú, idősebb nőnek tűnik, valamint bekövetnie néhány Keanu Reeves rajongói oldalt, hogy őt is célba vegyék az elkövetők. A csalókról egyelőre semmit nem lehet tudni, talán csak az igazi Keanu Reeves tudna segíteni az ügy megoldásában.