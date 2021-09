A legújabb Marvel-film egy 14 éves rekordot döntött meg a hétvégén. Az Amerikai Egyesült Államok minden évben szeptember első hétfőjén ünneplik a munka ünnepét, azaz ma. Ez az úgynevezett Labor Day, amikor tisztelettel megemlékeznek az amerikai munkásmozgalomról, elismerik a munkások hozzájárulását USA fejlődéséhez, épüléséhez.

Fotó: Marvel Studios

Ez a hétvége általában nem szokott túl acélos lenni a mozikban. Ez abból is látszik, hogy érdemi számokat 2007-ben tudott felmutatni egy Halloween-film premierje. A film anno 30,6 millió dollárt szedett össze a hétvége alatt. Ezt a rekordot sikerült most megdöntenie a Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája című filmnek, ami több mint a dupláját, egész pontosan 71,4 milliós bevételt ért el.

Erre még jönnek a nemzetközi eladásokból származó pénzek is, szóval ezt a filmet is büszkén kiteheti az ablakba a Marvel. ÉS ez így önmagában is szép teljesítmény lenne, de úgy meg pláne, hogy Shang-Chi nem éppen a legismertebb szuperhős ebben az univerzumban, de a szuperhőst alakító színész, Simu Liu sem egy akkora név, hogy miatta tömegek rohannák meg a mozikat.

És akkor jön még a Marveltől a Pókember és az Örökkévalók is az idén. Azok milyen rekordokat fognak megdönteni?

(Mashable)