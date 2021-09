Hosszú úton van túl a televíziós és kedvese, Eszter.

Mint azt Eszter a Velvetnek is elárulta, igyekszik stresszmentesen megélni a terhességét, hiszen nagyon sokat küzdöttek a babáért, korábban sajnos kétszer is elvetélt, így a jelenlegi állapotot csodának élik meg. Péter a Bors kérdésére azt is elárulta, hogy szerelme kisfiút hord a szíve alatt, a bevásárlásokat azonban babonából még hosszú ideig nem kezdik el.

A babaszobát még nem kezdtük el berendezni, babonából. Majd ősz végén kerül erre sor, előtte azonban lesznek még átalakítások a lakásban

— mesélte az apuka, kinek korábbi, Sarka Katával való házasságából már van két gyermeke, a 11 éves Dávid és a 12 éves Noémi, mint kiderült ők is nagyon várják a kis tesó érkezését.