Ki is az a Michael Rapaport? Hol is kezdjem... Nos, kezdetben a Föld egy izzó gázgömb volt, akkor Michael Rapaport még egy kósza gondolat sem volt. Aztán eltelt egy csomó év, több mint 4,5 milliárd, plusz még néhány százmillió, amikor a kis Rapaport megszületett.

Fotó: Astrid Stawiarz / Getty Images Hungary

Michael David Rapaport egy amerikai színész. Nem különösebben ismert, nem egy nagy sztár, de azért játszott pár dologban. Vígjátéksorozatot tekintve ott van a Házi háború (War at home), ami két évadot is ment. Drámasorozatban is szerepelt, itt jó példa A szökés (Prison Break). De gengsztersorozatban (Public Morals) és Westernben is látható volt, mint A törvény embere (Justified). A kritikailag is elismert sorozatban, a Több, mint normálisban, azaz az Atypicalban is állandó szereplő.

Most pedig egy végjátéksorozatban fog szerepelni Amy Schumerrel.

Van Rapaportnak ez az oldala, az elég karakteres, jól beazonosítható, vicces zsidó származású fickó. Közben viszont van egy podcastje is, az I am Rapaport: Stereo Podcast, ami semmi másról nem szól, minthogy kiadja magából minden idegeskedését. Teszi ezt nem a legszofisztikáltabb stílusban, közben az adást megszakítva teljesen természetesen ajánl fogadóirodákat illetve szexuális segédeszközöket forgalmazó oldalakat, hisz a hirdetésből származó bevételt azért ő sem veti meg. Ha ezt a szégyentelen reklámozást figyelmen kívül hagyjuk, akkor elmondhatjuk, hogy, ha Puzsér Róbert az idegeskedés pápája, akkor Michael Rapaport maga A Szentlélek ebben a "vallásban".

Donald Trumpon is végtelenszer felhúzta már magát, de van egy igazi nagy háborúja is a Barstool Sport médiacég ellen. Ez a cég sport és popkult tartalmakat állít elő, de árulnak különböző vicces pólókat is például. Egyik ilyenre került fel Rapaport, akit herpesznek tűnő sebbel a szája szélén ábrázoltak. Ezen pöccent be a színész és az idegeskedés nagy mestere, így beperelte a Barstool Sportsot. Az ügyet ejtették, de Rapaport állítja, hogy ezzel még nagyon nincs vége, mert még több mint egy tucat ügy van a cég ellen.

Na, de most nem ezen, hanem egy szelet pizzán rágott be Rapaport. Az történt, hogy a Barstool Sport alapítója David Portnoy indított egy pizza értékelő honlapot, ahol a New York-i pizzákat kóstolja végig és rangsorolja őket. A módszere egyszerű, egy-két harapás után megírja a véleményét. Rapaport szerint ez nagyon kevés.