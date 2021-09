Tegnap az Index is írt a Mátrix: Feltámadások előzeteséről, ami már most megosztja a Mátrix-filmek kedvelőit.

Az már biztos, hogy a kulcsszereplőket a már megszokott színészek alakítják, azonban Morpheus kilétével kapcsolatban eddig csak találgatások voltak. Most végre arra is fény derült, hogy az Aquamanből is ismert Yayha Abdul-Mateen II alakítását láthatjuk majd az új filmben.

A hírt ő maga jelentette be Instagram-oldalán.

Az új Mátrixban szerepet kapott még Priyanka Chopra, Christina Ricci és Jessica Henwick is.