Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

A 25 éves énekesnő volt a tegnap esti MTV Video Music Awards műsorvezetője, ezért várható volt, hogy több szettet is láthatunk majd tőle. Ez az esemény híres arról, hogy a leglehetetlenebb ruhakölteményekben pompáznak a celebek,

De amit kaptunk, arra azért nem számítottunk.

Doja Cat az este alatt több dalt is előadott és kivétel nélkül mindegyik alkalommal meglepő szettekben lépett elő. Énekelt a földön és levegőben is, nehezítésképp pedig még egy széket is a fejére kapott.

A vörös szőnyegen rákollókat viselt fülbevalóként, de a legmeglepőbb darabot a díjak átvételére tartogatta. Öltözéke egyesek szerint leginkább egy kukacra - szerintünk inkább egy matrjoska babára - hajaz.