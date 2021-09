Lee Grant, a focicsapat kapusa mondta el a TalksSPORT-nak, hogy mi történt. Elmesélte, hogy péntekenként általában szokott némi csalós kaja lenni. Most sem volt ez másként: lehetett választani brownie és valami almás desszert közül is. Mégis, senki sem állt fel, hogy vegyen bármelyikből is. Senki nem mert hozzányúlni a cukros, egészségtelen nasikhoz. Ennek pedig egy oka volt, hogy Cristiano Ronaldo is ott volt velük, és mindenki látta, hogy a sztárfocista mit eszik. Lee Grant nem részletezte, de elmondta, hogy nagyjából a világ legegészségesebb kajáját kell elképzelni. Mivel a csapatból mindenki tudta, hogy Ronaldo milyen brutál szigorú étrend szerint táplálkozik, ezért senki nem merte megkockáztatni, hogy a szeme láttára tömje magába a cukros édességeket.

Ronaldo egy napi menüje így áll össze:

reggelire eszik sonkát, sajtot és joghurtot,

tízóraira beburkol egy kis avokádós toastot,

ebédnek egyszer eszik csirkét salátával,

majd második ebédnek halat eszik salátával és tojással,

vacsorára pedig halat vagy valamilyen húst fogyaszt.

Ronaldo szereti a fekete rizst, illetve azt, ha az étele kókusz olajban van sütve. Köztudott, hogy nem iszik alkoholt, valamint az üdítőket is kerüli - emlékezzünk csak vissza arra az esetre, amikor elpakolta a sajtótájékoztatón a kólát.